Під Сумами тероборона розбила близько 20 одиниць техніки окупантів

На Сумщині воїни тероборони розбили близько 20 одиниць техніки окупантів. Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
"Воїни територіальної оборони ЗС України розбили близько двох десятків одиниць техніки російських окупантів. Вони намагалися зайти в один з населених пунктів" , – йдеться у повідомленні.
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Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил – 3 бронетранспортери, кілька САУ "Гвоздика", кілька вантажівок та міномет.
До Тростянця зайшли сотні одиниць техніки окупантів
Сотні одиниць російської військової техніки прибули у місто Тростянець Сумської області
Танки стоять посеред міста, хаотично стріляють по житловому сектору. Потрапили на територію колишнього заводу. На місці загинуло троє, включаючи підлітка 14 років.
Обстріли чують і мешканці сусіднього села Боромля. Число жертв уточнюється. Крім цього, військові РФ хаотично стріляють у приватні будинки та не звертають уваги на людей.
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