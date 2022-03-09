Під Сумами тероборона розбила близько 20 одиниць техніки окупантів

Окупанти намагалися зайти в один із населених пунктів, але тероборона не пропустила

Знищена техніка окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

На Сумщині воїни тероборони розбили близько 20 одиниць техніки окупантів. Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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"Воїни територіальної оборони ЗС України розбили близько двох десятків одиниць техніки російських окупантів. Вони намагалися зайти в один з населених пунктів" , – йдеться у повідомленні.

Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил – 3 бронетранспортери, кілька САУ "Гвоздика", кілька вантажівок та міномет.

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До Тростянця зайшли сотні одиниць техніки окупантів

Сотні одиниць російської військової техніки прибули у місто Тростянець Сумської області

Танки стоять посеред міста, хаотично стріляють по житловому сектору. Потрапили на територію колишнього заводу. На місці загинуло троє, включаючи підлітка 14 років.

Обстріли чують і мешканці сусіднього села Боромля. Число жертв уточнюється. Крім цього, військові РФ хаотично стріляють у приватні будинки та не звертають уваги на людей.

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