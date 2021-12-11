Тепла не чекати? Якою буде погода в Україні 12 грудня (карта)

В Україні буде холодна погода. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 12 грудня, в Україні синоптики прогнозують сильний туман, ожеледицю, дощ і снігопад. Видимість на дорогах буде 200-500 м.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на 12 грудня

У неділю, 12 грудня, у західних областях вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м. Вдень та вночі температура коливатиметься від -1 до +3 градусів.

До того ж, на дорогах прогнозують ожеледицю, вдень сильний мокрий сніг. Також у Прикарпатті місцями очікується сильний мокрий сніг та І рівень небезпеки – жовтий.

У центральних областях синоптики прогнозують дощі. Температура повітря становитиме +4…+6 градусів.

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У північній частині України опади не очікуються. Вночі та вдень температура повітря прогріється до 5 градусів тепла.

У східних областях без опадів. Вночі температура повітря становитиме від -2 до -4 градусів, а вдень від -1 до +4 градусів.

На півдні місцями пройдуть дощі. Температура повітря вночі опуститься до +4 градусів, а вдень підніметься до +10.

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У Києві та області синоптики прогнозують сонячну погоду. Опади у цей день не очікуються. Температура повітря вночі становитиме 3-5 градусів тепла, а вдень підніметься до 6-8 градусів тепла.

Листопад у Києві став одним з найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягав 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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