Тепла не ждать? Какой будет погода в Украине 12 декабря (карта)

В Украине будет холодная погода. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 12 декабря, в Украине синоптики прогнозируют сильный туман, гололед, дождь и снегопад. Видимость на дорогах будет 200-500 м.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода на 12 декабря

В воскресенье, 12 декабря, в западных областях ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 м. Днем и ночью температура будет колебаться от -1 до +3 градусов.

Кроме того, на дорогах прогнозируют гололед, днем сильный мокрый снег. Также в Прикарпатье местами ожидается сильный мокрый снег и I уровень опасности – желтый.

В центральных областях синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха составит +4…+6 градусов.

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В северной части Украины осадки не предвидятся. Ночью и днем температура воздуха прогреется до 5 градусов тепла.

В восточных областях будет пасмурная погода без осадков. Ночью температура воздуха составит от -2 до -4 градусов, а днем от -1 до +4 градусов.

На юге местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, а днем поднимется до +10.

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В Киеве и области синоптики прогнозируют солнечную погоду. Осадков в этот день не предвидится. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла, а днем поднимется до 6-8 градусов тепла.

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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