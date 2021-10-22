Тепло, але не для всіх: синоптики дали прогноз на 23 жовтня

Якою буде погода 23 жовтня в Україні / Колаж "Сьогодні"

В Україні після холодів прийшло потепління, але не для всіх. Завтра, 23 жовтня, синоптики обіцяють на території країни дощі, а також +18.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

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Де буде холодно?

Похолодає завтра на Заході і Півночі. Там вдень буде від 7 до 12 градусів тепла. На решті території ще побуде тепла погода. Стовпчики термометрів коливатимуться від +12 до +18.

Кого торкнуться дощі?

Дощі в суботу можливі буду. Порушено вони Харківську, Сумську та Одеську області, а також в центральних регіонах.

Може бути невеликі опади у Волинській та Рівненській областях, а також в північних районах Києва і Чернігова. Пізно ввечері невеликі дощі будуть в Луганській і Донецькій областях.

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У решті регіонів буде без опадів.

Оригінальний прогноз

Полтавський телеканал PTV, де прогноз погоди ввели оголені чоловіки, знову оригінально підійшов до погодного блоку. тепер прогноз розповідають англійською мовою . Все для того, щоб глядачі змогли поліпшити свої знання. Прогноз розповідають для Європи і США.

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