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СЬОГОДНІ Новини України

В Україну після холодів нагряне потепління: синоптикиня назвала дати

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
21 жовтня, 16:00
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На вихідних очікується холодне повітря арктичного походження
Погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 22 жовтня, в Україні буде дуже тепло. А вже з суботи, 23 жовтня, прийде суттєве похолодання. З 27 жовтня тепла погода знову повернеться.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

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В Україні різко похолодає

За словами синоптикині, з 23 жовтня почне тиснути холодне повітря арктичного походження. Тільки на сході, півдні і на значній частині території центральних областей ще побуде тепла погода.

24 і 25 жовтня в більшості областей України вночі відновляться "мінуси", а протягом дня очікується 5-11 градусів. Крім того, весь наступний тиждень переважатиме суха погода.

Коли повернеться тепло?

Синоптикиня зазначила, що тепло в Україну знову повернеться орієнтовно з 27-29 жовтня.

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Погода на 22 жовтня

У п'ятницю стовпчики термометрів сягнуть 14-20 градусів. Трохи почне відчувати подальше похолодання західна частина України – там очікується 10-16 градусів.

Опадів практично не передбачається. Невеликий дощ пройде лише у Прикарпатті.

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У Києві 22 жовтня синоптикиня прогнозує теплу погоду з максимальною температурою повітря 16-17 градусів тепла. Однак очікується сильний західний вітер.

Оригінальний прогноз

Полтавський телеканал PTV, де прогноз погоди ввели оголені чоловіки, знову оригінально підійшов до погодного блоку. Тепер прогноз розповідають англійською мовою. Все для того, щоб глядачі змогли поліпшити свої знання. Прогноз розповідають для Європи та США.

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