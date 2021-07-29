Ткаченка можуть звільнити? Міністр культури відповів на чутки про відставку

У парламенті вже зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра через расистський скандал

Ткаченко також хочуть прибрати? / Фото: Facebook

Восени у Кабінеті міністрів очікуються нові відставки, а ось міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що на сьогоднішній день керівництво країни не розглядає його звільнення.

Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

"Ви знаєте, я взяв за звичку вже багато років не коментувати чутки, тому коментарів не буде. Ніяких серйозних розмов з цього приводу ні керівництво фракції, ні парламенту, ні Офісу (президента), ні Кабміну не веде", – сказав він.

Такаченко зазначив, що під час призначення на посаду міністра у нього була із Зеленським розмова про основні цілі та ключові показники ефективності (KPI) на посаді глави відомства. За його словами, на сьогоднішній день він на 80% справляється з цим.

Реклама

"Я говорю про ключові напрямки, які ми визначили з президентом – (програми) "Велика реставрація", "Подорожуй Україною", екосистема креативних індустрій, диджиталізація та інформаційна безпека", – підкреслив міністр.

За що хочуть звільнити Ткаченка

На початку липня українська телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури України у расизмі – вона поділилася неприємною історією, яка сталася за участю Ткаченка кілька років тому. Після цього скандалу депутати "Європейської солідарності" внесли до Ради проєкт постанови про звільнення міністра з посади.

Хроніка відставок:

15 липня був звільнений глава МВС Арсен Аваков.

23 липня президент змінив главу Служби зовнішньої розвідки України : звільнив Валерія Кондратюка і на його місце призначив Олександра Литвиненка.

: звільнив Валерія Кондратюка і на його місце призначив Олександра Литвиненка. Також постійно ходять розмови про можливе звільнення восени міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра оборони Андрія Тарана і навіть генпрокурора Ірини Венедіктової.

26 липня Зеленський влаштував кадрову чистку в СБУ .

. 27 липня було звільнено головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, а на його місце призначено генерала Валерія Залужного.

головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, а на його місце призначено генерала Валерія Залужного. 28 липня Зеленський змінив керівництво Генштабу і ООС.