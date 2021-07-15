Третя доза. Чи будуть українців повторно вакцинувати від коронавірусу

Коронавірус почав мутувати, і у світі заговорили про третю дозу вакцини – що про це думає глава МОЗ

У МОЗ не відкидають, що в кінці 2021 року в Україні почнуть за другим колом вакцинувати людей, які вже пройшли перший курс щеплення.

Про це глава МОЗ розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Читайте також: Третя доза – коронавірус стрімко мутує, і вакцини втрачають ефективність

За його словами, влада розглядає це питання. Однак тепер пріоритет – щоб більшість українців отримали хоча б один курс щеплення.

"Але ми усвідомлюємо, що якщо будуть реальні дані й рекомендації проводити другий комплекс щеплень, то ті українці, які проактивно налаштовані щодо вакцинації, 100% прийдуть і зроблять щеплення", – сказав він.

Ляшко додав: якщо дослідження покажуть, що третя доза справді потрібна, в Україні її робитимуть.

Реклама

"Наразі можливі кілька варіантів: повторний курс з двох щеплень або третя бустерна доза. Будемо відстежувати. Тому не робимо завчасних заяв", – додав міністр.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, чи будуть в Україні вводити обов'язкову вакцинацію.

Також він відповів на запитання, чи встигнуть в Україні зробити 10 млн щеплень до кінця літа.

У країні зареєстрували четверту вакцину проти коронавірусу: