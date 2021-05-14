Третя доза – коронавірус стрімко мутує і вакцини втрачають ефективність

Варіантів коронавируса вже понад 4000. Наскільки серйозні зміни трапляються і як цьому протистояти

Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Вірус SARS-CoV-2 швидко мутує. приклад – індійський штам, в якому виявлено потрійна мутація. Зростає тривога стосовно варіантів коронавірусу, виявлених також у Великій Британії і Південній Африці. Занепокоєння викликає те, що нові варіанти вірусу можуть легше поширюватися і не піддаватися вакцинам.

Наскільки серйозні мутації в SARS-Cov-2?

Реклама

Варіантів SARS-Cov-2 не три або п'ять, а понад чотири тисячі. Це РНК-вірус. Його особливість в тому, що він змінюється набагато швидше, ніж, наприклад, ДНК-віруси. Кожен раз, коли вірус копіює свої гени, він робить одну або кілька помилок. Так з'являються нові версії. У більшості варіантів вірусу зміни несерйозні.

Поки що тільки чотири варіанти викликають занепокоєння, за класифікацією Європейського центру профілактики та контролю захворюваності (ECDC). це:

бразильський штам;

південноафриканський штам;

Реклама британські штами (В.1.1.7 і В.1.1.7 + E484K).

Зміни в цих варіантах привели до того, що вірус легше проникає в клітини організму, а значить, швидше поширюється.

Читайте також: Вакцини Pfizer і Moderna можуть нейтралізувати індійський COVID-19 – регулятор ЄС

Яка ефективність вакцин проти нових варіантів?

Поки всі затверджені вакцини працюють і з новими варіантами. Хоча їхня ефективність трохи нижча, ніж із початковим вірусом.

Фактично, ефективність вакцин проти нових варіантів набагато більше, ніж у деяких інших вакцин, які ми зазвичай отримуємо. Наприклад, ефективність щорічної вакцини проти грипу близько 40-60%. Важливо і те, що всі сучасні вакцини на 100% ефективні в запобіганні госпіталізації і смертей.

Реклама

Якщо вірус не буде кардинально змінюватися, то імунітет може зберігатися рік або навіть більше. Для порівняння SARS-CoV-2 змінюється повільніше, ніж віруси грипу.

/ Фото: REUTERS/Yves Herman

Однак, щоб зрозуміти, яка тривалість імунітету, потрібен час. До того ж, чимало випадків, коли перехворіли одного разу, хворіли і вдруге.

"Є дані, що тривалий час зберігається клітинний імунітет або цитотоксичними Т-лімфоцитами. Є повідомлення, що ті, хто перехворів у 2002 році SARS-Cov-1, який близький до SARS-Cov-2, то клітинний імунітет і сьогодні ще зберігається. Тому клітинний імунітет може бути навіть довше, ніж антитільний", – зазначає Широбоков.

Реклама

Не виключено, що можуть з'являтися варіанти SARS-CoV-2, які будуть з повною стійкістю до антитіл, які дають нинішні вакцини проти COVID-19, прогнозують в FDA. В такому випадку вакцини потрібно буде змінювати.

Читайте також: Фейковий Pfizer за $250: в Києві шахраї продавали підроблену вакцину через інтернет

Як швидко можуть оновити вакцину проти коронавируса?

Оновити вакцину простіше, ніж розробити. При необхідності вакцини проти COVID-19 можна модифікувати так, як це відбувається з вакциною проти грипу щороку.

Що стосується вакцини від коронавірусу, то Pfizer заявляє про готовність за шість тижнів виготовити оновлену вакцину. Але в це поки немає потреби.

Фото: REUTERS/Borja Suarez

Щоб розробити вакцину проти COVID-19, вчені почали з генетичної послідовності вірусу. Перехід на новий варіант означає просто включення нового генетичного коду.

Наприклад, Moderna всього через кілька днів завершила розробку РНК-вакцини після отримання послідовності вірусу. Майже рік пішов на випробування. Щось подібне може статися зараз.

"Я цілком сприймаю таку версію, що і втретє може знадобитися вакцинуватися модернізованої вакциною. Поки ж вистачає двох доз. Але вірус змінюється. Тому вакцинація потрібна буде щорічно", – говорить Володимир Широбоков.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що вже 15-16 травня українцям з електронної черги почнуть робити щеплення. Всі українці, які записалися на щеплення від коронавирусной хвороби COVID-19 через портал або додаток "Дія", почнуть вакцинуватися вже на цих вихідних.