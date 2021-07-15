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Обов'язкова вакцинація в Україні. Ляшко розповів, чи будуть вводити

15 липня 2021 12:18

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Українська влада хоче зробити так, щоб більшість громадян вакцинувалися за своїм бажанням, а не щоб їх примушували

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поки в Україні не збираються вводити обов'язкову вакцинацію, оскільки і без цього є багато охочих.

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Про це Ляшко сказав в інтерв'ю "РБК Україна".

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За його словами, зараз алгоритм дій влади інший: не примусити, а заохотити людей вакцинуватися. Для цього в Україні працюють над поставками вакцин і розширюють кількість місць для отримання щеплення.

"Зараз я реально бачу, що є попит на вакцинацію. За нашими оцінками і опитуваннями, 60% українців дорослого населення готові зробити щеплення добровільно і безкоштовно. Навіщо когось зобов'язувати? А далі будемо бачити", – сказав він.

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Також міністр уточнив, що за вакцинацію у майбутньому українці можуть отримати "плюшки". Однак поки не розповів, які саме.

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"Ми повинні щось зробити так, щоб зацікавити, мотивувати людей захотіти зробити щеплення. Повірте, цих "плюшечок" у нас досить багато в планах", – додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, що Україна отримає ще 9 млн доз вакцин Moderna від COVID-19.

Тим часом Україна наближається до нового рекорду з вакцинації.

Також у країні зареєстрували четверту вакцину проти коронавірусу:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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