Вакцинація від COVID-19 може стати обов'язковою в Україні. Коли це трапиться

США допомагають вакцинувати українців, не лише надаючи щеплення, а й забезпечуючи холодний ланцюг їх зберігання. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
В Україні можуть зобов'язати громадян вакцинуватися проти коронавірусу. Для цього потрібне рішення головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна.
Про це розповів начальник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, пише "Обозреватель".
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У разі примусової вакцинації людей будуть карати за відмову від щеплення, а ось заохочень за зроблене щеплення не передбачено.
"Є норма закону щодо захисту населення від інфекційних хвороб – якщо є загроза для оточуючих, і таке рішення прийняв головний державний санітарний лікар – то це обов'язково для виконання", – розповів Рубан.
Тобто, якщо Кузін винесе таку постанову, вона стане обов'язковою до виконання у всіх сферах. Контролювати це будуть районні, місцеві адміністрації та територіальні органи.
Нагадаємо, у центрах масової вакцинації будуть робити щеплення препаратом від Pfizer.
Крім того, у схваленій в Україні вакцини знайшли смертельний побічний ефект.
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