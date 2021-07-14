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Вакцинація від COVID-19 може стати обов'язковою в Україні. Коли це трапиться

14 липня 2021 11:54

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Обов'язкова вакцинація передбачає покарання за відмову від щеплення

США допомагають вакцинувати українців, не лише надаючи щеплення, а й забезпечуючи холодний ланцюг їх зберігання. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

США допомагають вакцинувати українців, не лише надаючи щеплення, а й забезпечуючи холодний ланцюг їх зберігання. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

В Україні можуть зобов'язати громадян вакцинуватися проти коронавірусу. Для цього потрібне рішення головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна.

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Про це розповів начальник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, пише "Обозреватель".

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У разі примусової вакцинації людей будуть карати за відмову від щеплення, а ось заохочень за зроблене щеплення не передбачено.

"Є норма закону щодо захисту населення від інфекційних хвороб – якщо є загроза для оточуючих, і таке рішення прийняв головний державний санітарний лікар – то це обов'язково для виконання", – розповів Рубан.

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Тобто, якщо Кузін винесе таку постанову, вона стане обов'язковою до виконання у всіх сферах. Контролювати це будуть районні, місцеві адміністрації та територіальні органи.

Нагадаємо, у центрах масової вакцинації будуть робити щеплення препаратом від Pfizer.

Крім того, у схваленій в Україні вакцини знайшли смертельний побічний ефект.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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