Обязательная вакцинация в Украине. Ляшко рассказал, будут ли вводить

Украинские власти хотят сделать так, чтобы большинство граждан вакцинировались по своему желанию, а не чтобы их заставляли

В Украине нет нужды вводить обязательную вакцинацию. Коллаж "Сегодня"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что пока в Украине не собираются вводить обязательную вакцинацию, поскольку и без этого есть много желающих.

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Об этом Ляшко сказал в интервью "РБК Украина".

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По его словам, сейчас алгоритм действий властей другой: не заставить, а поощрить людей вакцинироваться. Для этого в Украине работают над поставками вакцин и расширяют количество мест для получения прививки.

"Сейчас я реально вижу, что есть спрос на вакцинацию. По нашим оценкам и опросам, 60% украинцев взрослого населения готовы сделать прививки добровольно и бесплатно. Зачем кого-то обязывать? А дальше будем видеть", – сказал он.

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Также министр уточнил, что за вакцинацию в будущем украинцы могут получить "плюшки". Однако пока не рассказал, какие именно.

"Мы должны что-то сделать так, чтобы заинтересовать, мотивировать людей захотеть сделать прививку. Поверьте, этих "плюшечек" у нас достаточно много в планах", – добавил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, что Украина получит еще 9 млн доз вакцин Moderna от COVID-19.

Тем временем Украина приближается к новому рекорду по вакцинации.

Также в стране зарегистрировали четвертую вакцину против коронавируса:

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