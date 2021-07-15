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Украина приближается к новому рекорду по вакцинации. Сколько прививок сделали

15 июля 2021 9:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Вчера прививку получили почти 110 тысяч украинцев – как проходит вакцинация в стране

Вакцинация в Украине продолжается.

Вакцинация в Украине продолжается. / Фото: Pixabay

В Украине за последние сутки, 15 июля, сделали 108 759 прививок против коронавируса. Это на семь тысяч больше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщили в Минздраве.

Вчера одну дозу получили 61 580 человек, полностью иммунизированы – 47 179 человек. В течение суток работали 674 мобильные бригады, 1538 пунктов прививки и 45 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании вакцинировали 2 476 634 украинца, из них полностью иммунизированы 1 305 882 человека. Всего сделали 3782514 прививок.

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По состоянию на 14 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 804 621 человек.

Напомним, в центрах массовой вакцинации будут делать прививки препаратом от Pfizer.

Кроме того, у одобренной в Украине вакцины нашли смертельный побочный эффект.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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