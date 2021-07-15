10 млн прививок до конца лета. Успеет ли Ляшко выполнить громкое обещание

Еще в мае Виктор Ляшко заверил, что за первые 100 дней его работы на посту министра в Украине сделают 10 млн прививок

В Украине продолжается вакцинация. Коллаж "Сегодня"

Министр здравоохранения уклонился от ответа на вопрос, успеют ли в Украине до конца лета сделать 10 млн прививок, как он обещал перед своим назначением. По его словам, вакцины для этого точно хватит, а вот успеют ли сделать – уже другой вопрос.

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Об этом Ляшко рассказал в интервью "РБК Украина".

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На вопрос о том, идет ли вакцинация по обещанному плану, министр ответил: "Будем стараться. За прошедшую неделю мы установили несколько рекордов: 7, 8 и 9 июля было три рекорда по прививкам – 104 тысячи, 109 тысяч и вчера 115 тысяч".

При этом он подчеркнул, что вакцины точно хватит. А планы на осень будут строить уже исходя из того, сколько сделают прививок летом.

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Напомним, в центрах массовой вакцинации будут делать прививки препаратом от Pfizer.

Кроме того, у одобренной в Украине вакцины нашли смертельный побочный эффект.

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