У кого найчастіше мутує коронавірус – лікар Комаровський відповів

Найсприятливішим середовищем для мутацій Євген Комаровський називає організми людей із слабким імунітетом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Кандидат медичних наук та найвідоміший лікар України Євген Комаровський пояснив особливості процесу мутації коронавірусу.

Про це він сказав в ефірі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

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Комаровський зазначив, що сьогодні очевидний механізм появи нового штаму коронавірусу, який вперше зафіксували в Південній Африці.

"Ми всі повинні розуміти, в чому полягає механізм мутації. Якщо людина не має в організмі взагалі ніяких антитіл, не треба вірусу мутувати, він просто викликає хворобу. Якщо антитіл багато і вони нейтралізують, то вірус теж не може мутувати, він просто не може починати розмножуватися. Мутації відбуваються в організмі людей, у яких невелика кількість антитіл або вони нечітко збігаються", – пояснив Комаровський.

Коронавірус мутує в організмі людей зі слабким імунітетом

За словами Комаровського, від початку почали критикувати метод лікування донорською плазмою тому, що там із самого початку не виходить створити високої кількості антитіл.

"Людині начебто допомагаєте, але перетворюєте цю людину з малою кількістю антитіл на лабораторію", – зазначив лікар.

Комаровський назвав "найдосконалішим об'єктом для мутацій" людей зі слабкою імунною системою.

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"Наприклад, ВІЛ-інфіковані. Як це не парадоксально, вірус вбиває здебільшого людей із хорошим імунітетом", – пояснив він.

За словами Комаровського, вірус може місяцями жити в організмі із слабким імунітетом і продовжувати там мутувати.

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