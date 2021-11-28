У кого чаще всего мутирует коронавирус – доктор Комаровский ответил

Самой благоприятной средой для мутаций Евгений Комаровский называет организмы людей со слабым иммунитетом. / Фото: Коллаж: Сегодня
Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский объяснил особенности процесса мутации коронавируса.
Об этом он сказал в эфире "Хард з Влащенко" на телеканале "Украина 24".
Комаровский отметил, что на сегодня очевиден механизм появления нового штамма коронавируса, который впервые зафиксировали в Южной Африке.
"Мы все должны понимать, в чем состоит механизм мутации. Если у человека нет в организме вообще никаких антител, не надо вирусу мутировать, он просто вызывает болезнь. Если антител много и они нейтрализующие, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться. Мутации происходят в организме людей, у которых малое количество антител или они нечетко совпадают", – объяснил Комаровский.
Коронавирус мутирует в организме людей со слабым иммунитетом
По словам Комаровського, с самого начала начали критиковать метод лечения донорской плазмой потому, что там с самого начала не получается создать высокого количества антител.
"Человеку вроде бы помогаете, но превращаете этого человека с малым количеством антител в лабораторию", – отметил врач.
Комаровский назвал "самым идеальным объектом для мутаций" людей со слабой иммунной системой.
"Например, ВИЧ-инфицированные. Как это не парадоксально, вирус убивает в основном людей с хорошим иммунитетом", – объяснил он.
По словам Комаровского, вирус может месяцами жить в организме со слабым иммунитетом и продолжать там мутировать.
Ранее мы писали:
- По миру распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон". Случаи уже зафиксировали как минимум в восьми странах. В Украине о появлении нового штамма пока не говорят.
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