У знаменитої фрази про російський військовий корабель виявився інший автор

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Прикордонника з острова Зміїний, справжнього автора фрази про російський корабель, дістали з полону. Саме він, а не Роман Грибов, послав росіян за відомою адресою. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Це мій підлеглий. Він перебував півтора місяця в полоні, тепер на свободі", — повідомив начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький.

Він підтвердив, що доступ до радіостанції мали лише прикордонники.

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За його словами, росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, пропонували їм роботу та велику зарплату. В одного з військовослужбовців урвався терпець, і він вказав напрямок російському кораблю. Ім'я героя поки що не розкривають.

Історія з кораблем

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний. Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

До Мережі потрапили переговори українських прикордонників з росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте у відповідь окупанти почули: "Російський корабель, йди на...!"

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Авторство легендарної фрази "Російський військовий корабель, йди нах*й!", яка стала девізом українців у боротьбі з російськими окупантами, приписували захисникові острова Зміїний Роману Грибову.

12 квітня Укрпошта випустила у продаж марку "Російський військовий корабель, йди на...!". Ескіз для поштової марки було обрано за результатами голосування користувачів соціальних мереж.

13 квітня ЗСУ підбили крейсер "Москва", який атакував Зміїний, ракетами "Нептун". Пізніше стало відомо, що флагман Чорноморського флоту затонув.

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