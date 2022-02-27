"Російський військовий корабель іди на * уй!". Українець записав пісню-звернення до росіян

Росія напала на Україну 24 лютого, бої по всій території країни продовжуються

Українці записали звернення до росіян / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці звернулися до росіян у пісні. У відео присутні кадри війни проти України, а також легендарні слова українських героїв.

Відео у своєму Instgram опублікував Олександр Сичьок.

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"Вчора наткнувся на пост із віршем Олександри Смілянської на Facebook. Я був неймовірно сильно вражений і вирішив покласти його на музло. Результат перед вами", – написав виконавець Олександр Сичьок.

"Російський військовий корабель, йди на*уй"

Острів Зміїний. Люди, навіть перед смертю готові слати псів цинічного путінського режиму, викликають захоплення і гордість.

"За пару годин їдемо з пацанами готувати "коктейлі молотова". Вчора пляшки допомагали збирати безхатченки. Організувалися самі. Ніщо б не могло згуртувати нас сильніше. Ми ніколи не будемо колишніми", – додав Сичьок.



Підтримуйте нашу країну, не сидіть без діла: долучайтесь до волонтерства, здавайте кров, вступайте до лав територіальної оборони. Уся інформація під відео.

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Як з'явився легендарний вираз

Нагадаємо, росіяни вимагали від українських прикордонників на острові Зміїний здатися у полон.

"Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути кровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вам буде завдано бомбового удару" , – заявили військові РФ.

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У відповідь українські прикордонники сказали: "Російський військовий корабель, йди на х**й!"

За оборони Зміїного загинули всі 13 українських прикордонників. Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що військові захищали острів до останнього і пообіцяв привласнити кожному з них звання Героя України посмертно.

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