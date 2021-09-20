Україна може перейти в "жовту зону" карантину

Епідемічна ситуація в країні контролюється / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом Державна комісія ТЕБ та НС розгляне питання встановлення по всій території України жовтого рівня епідбезопасності. Це обговорили сьогодні в ході селекторної наради.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

"Разом із жовтою зоною запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, у яких вакциновано першою дозою не менше 80% персоналу", – написав він.

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Яким областям загрожує посилення карантину?

За даними МОЗ, станом на 14 вересня всі області знаходяться в "зеленій зоні" карантину. Однак уже в шести регіонах показники вище норми:

Вінницька область;

Волинська область;

Закарпатська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавируса "Дельта" активно поширюється по території України.

Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд карантинних заборон в навчальних закладах Києва.