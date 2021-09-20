Украина может перейти в желтую зону карантина

Эпидемическая ситуация в стране контролируется / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшее время Государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос установления по всей территории Украины желтого уровня эпидбезопасности. Это обсудили сегодня в ходе селекторного совещания.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Вместе с желтой зоной заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых прививки первой дозой не менее 80% персонала", – написал он.

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Каким областям грозит ужесточение карантина?

По данным Минздрава, по состоянию на 14 сентября все области находятся в зеленой зоне карантина. Однако уже в шести регионах показатели выше нормы:

Винницкая область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.