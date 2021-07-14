Україна одна з найгарячіших у Європі: синоптик про погоду в четвер

Наталка Діденко розповіла, коли вже почне спадати спека в Україні і коли чекати освіжаючі дощі

Пекельна спека триватиме і завтра – 15 липня Україна стане однією з найгарячіших країн Європи, в деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до 35 градусів у тіні, а освіжаючих дощів не буде.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Україна – одна з найгарячіших у Європі. Максимальна температура повітря середини липня, середини літа, становитиме у нас 30-35 градусів (карта)", – написала вона.

Дощів в Україні серйозних не видно завтра – антициклон. Однак в Карпатах, а ввечері і на крайньому заході – від Волині через Львівську область у Закарпаття – є ймовірність локальних грозових злив.

У Києві 15 липня очікується суха гаряча погода, 32-34, подекуди до +35.

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Найближчий дощ пройде ввечері в суботу, 17 липня, подекуди на півночі (включно з містом Києвом), торкнеться трохи заходу і частини центру.

Спека почне поступово слабшати з 20 липня. Спочатку градуси сповзуть вниз на заході України. Стійкими виявляться схід і південна частина України, де спека триватиме довше.

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати у серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондів і іншої сучасної техніки.

Також він поділився секретом, як врятуватися в спеку без кондиціонера. Синоптик зазначає, що чим більше питимете воду, тим більше "опухнете".