Готуємося до 35-градусної спеки- в середу в Україні сильно припече

З кожним днем в Україні стає все спекотніше, а 14 липня тільки в тіні буде більше 30 градусів

Кожен рятується як може від спеки. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Завтра, 14 липня, на всій території країни буде спека, у деяких областях до +35. У той же час ніяких дощів – всюди сухо. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, є невелика надія на вологість у Київській і Одеській областях, але істотного дощу точно не буде.

Температура повітря вночі 17-24 градуси.

Протягом дня у більшості областей України очікується 29-35 градусів.

У Києві завтра суха спекотна погода, протягом дня 31-33 градуси.

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Діденко зазначає, що така спека протримається ще мінімум тиждень.

Згідно з даними Укргідрометцентру, 35-градусна спека чекає жителів східних областей.

Як повідомляли новини "Сьогодні", перша половина місяця видалася дуже спекотною, температура вже вище 30 градусів, а до кінця цього тижня українців чекає пекельна погода.

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати у серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондів і іншої сучасної техніки.