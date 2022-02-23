Рада підтримала санкції проти депутатів Держдуми РФ – тепер рішення за РНБО

Для російських депутатів прийшла розплата. Колаж "Сьогодні" / Фото: Reuters, открытые источники, Колаж: Сьогодні

Верховна Рада України ухвалила постанову про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). "За" проголосували 322 депутати. Тепер цю рекомендацію має розглянути РНБО та ухвалити рішення.

Санкції пропонують запровадити "в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України та у зв'язку зі зверненням Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації до президента РФ В.В. Путіна про необхідність визнання "ДНР" і "ЛНР".

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До списку санкцій потрапили депутати Держдуми РФ, які голосували за визнання так званих "ЛДНР". У цьому списку налічується 351 особа.

Які санкції вводяться

Рада вносить на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування до осіб зі списку таких санкцій:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним йому майном;

обмеження торгових операцій;

обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, отримання яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона на участь у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються

резидентами іноземної держави чи діють в її інтересах;

заборона користування радіочастотним ресурсом України;

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг та використання електронних комунікаційних мереж;

повна або часткова заборона укладання угод з цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовані санкції;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі

готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

припинення дії торгових угод, спільних та промислових програм у певних галузях, зокрема у сфері безпеки та оборони;

заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

припинення культурних обмінів, наукової співпраці, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та

іноземними юридичними особами;

відмова у наданні та скасуванні віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон на в'їзд на територію України;

анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладання договорів чи угод;

позбавлення державних нагород України, інших форм нагородження;

заборона придбання у власність земельних ділянок;

інші санкції, що відповідають засадам їх застосування, встановленим законом.

Росія визнала "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежними так звані "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

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Після підписання указу розпочалося введення російських військ в ОРДЛО. На Донеччині люди помітили вночі колони військової техніки.

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Згідно з рішенням американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Росією. Він назвав це відповідальним інтересам держави.

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"Сьогодні вночі я підписав подання на президента України з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією ", – повідомив він на брифінгу 22 лютого.