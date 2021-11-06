Україна вийшла на пік COVID-19: у МОЗ заявили, коли хвиля піде на спад

Ситуація з коронавірусом в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

На сьогодні в Україні спостерігається пік пандемії коронавірусу. Раніше захворюваність зростала у 2-3 рази від тижня до тижня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "РБК-Україна".

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Україна на піку COVID-19

Як повідомив Ляшко, зараз Україна вже на піку й очікується, що після цього потроху захворюваність піде на спад.

"Те, наскільки швидко ми пройдемо цей пік, залежатиме від того, чи українці дотримуватимуться карантинних обмежень і наскільки швидко вакцинуватимуться", – зазначив міністр.

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

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Коронавірус в Україні

Минулої доби, 5 листопада, в Україні зафіксували 25 063 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 3 058 014 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 793 жителі України (всього – 71 635). Вилікувати вдалося 2 504 236 інфікованих (11 817 – за останню добу).