Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини України

Смертність зросла. За добу виявили понад 25 тис. нових випадків COVID-19

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
6 листопада, 08:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні зростає кількість хворих на COVID-19 – у МОЗ опублікували останні дані
МОЗ оновив COVID-статистику в Україні
МОЗ оновив COVID-статистику в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 5 листопада, в Україні зафіксували 25 063 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Про це пише прес-служба МОЗ.

Реклама

Усього інфекцію підтвердили у 3 058 014 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 793 жителі України (всього – 71 635). Вилікувати вдалося 2 504 236 інфікованих (11 817 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях і м. Київ (1426).

Реклама

Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1426 випадків;
  • Вінницька область – 781 випадок;
  • Волинська область – 466 випадків;
  • Дніпропетровська область – 2616 випадків;
  • Донецька область – 1408 випадків;
  • Житомирська область – 834 випадки;
  • Закарпатська область – 345 випадків;
  • Запорізька область – 1096 випадків;
  • Івано-Франківська область – 881 випадок;
  • Київська область – 876 випадків;
  • Кіровоградська область – 173 випадки;
  • Луганська область – 513 випадків;
  • Львівська область – 1465 випадків;
  • Миколаївська область – 715 випадків;
  • Одеська область – 2177 випадків;
  • Полтавська область – 963 випадки;
  • Рівненська область – 1079 випадків;
  • Сумська область – 960 випадків;
  • Тернопільська область – 746 випадків;
  • Харківська область – 1535 випадків;
  • Херсонська область – 808 випадків;
  • Хмельницька область – 1057 випадків;
  • Черкаська область – 669 випадків;
  • Чернівецька область – 511 випадків;
  • Чернігівська область – 963 випадки.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

6 листопада 1991. Верховна Рада України затвердила Марчука головою Служби безпеки України…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

154 277

захворіло за тиждень в Україні

+1%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти