Українці не можуть вилетіти з Туреччини через сильний снігопад: що говорять у МЗС (відео)

Снігопад паралізував роботу аеропорту в Стамбулі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як Туреччину накрив сильний снігопад, рейси з аеропорту Стамбула скасували. Внаслідок цього там застрягли українці.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Реклама

Міністерство закордонних справ надає необхідну українцям допомогу. В аеропорту Стамбула знаходяться дипломати для надання консульської допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через погодні умови.

"Вони (дипломати, – ред.) взаємодіють із адміністрацією та авіаперевізниками, щоб забезпечити нагальні потреби пасажирів та якнайшвидше відновлення рейсів", – написав у Twitter Ніколенко.

Туреччину накрив снігопад

Синоптики пояснюють, що інтенсивні снігопади були викликані так званою нестійкою лінією – холодне повітря з півночі, насичуючись вологою над поверхнею Чорного моря, надійшло на охолоджене узбережжя Туреччини, де ще додатково впливає гористий рельєф північної частини цієї країни.

Реклама

"Такі умови сприятливі для розвитку потужних конвективних хмар, які дають сильні опади на кшталт снігових зарядів", – розповіли в Укргідрометцентрі.

Внаслідок негоди в аеропорту Стамбула (і одночасно найбільшому аеропорту Туреччини) було скасовано або затримано десятки авіарейсів. Вулиці Стамбула просто занесло снігом, а автомагістралі перетворилися на стоянки, рух у місті було практично паралізоване.

Реклама

Раніше ми писали: