Українці у зоні ризику тяжкого перебігу омікрону. Розповідаємо, хто в небезпеці

Українці часто хворіють на "Омікрон". Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні дедалі частіше фіксують випадки зараження омікроном. Згідно з дослідженням вчених, найважче штам переносять пацієнти віком 60+.
Сайт "Сьогодні" розповість про зараження омікроном.
Люди з тяжким перебігом омікрону
Японські вчені провели дослідження та заявили про помітне збільшення кількості госпіталізацій пацієнтів у віці після 60 років з гострою пневмонією після зараження омікроном.
Більшість цих людей потребували під'єднання до апарату ШВЛ.
Директор медичної установи Акіро Кано стверджує, що гостра пневмонія проявляється у пацієнтів поважного віку, які давно вакцинувалися.
Які симптоми у тих, хто заразився?
Наукові спостереження за мутаціями вірусу тривають, проте експерти виділяють типові симптоми, характерні для штаму омікрон.
Що виявляють у хворих:
- нежить;
- головний біль та втома;
- рідше – кашель (43,5%);
- озноб або тремтіння (30%);
- лихоманка (29,4%);
- втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%).
Водночас не виявлено суттєвої відмінності від симптомів штаму дельта, який досі домінує в Україні. У разі зараження цим штамом також спостерігаються: кашель (43,5%), хрипкий голос (35,7%), озноб або тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку ( 23,7%) тощо.
Попри те, що симптоми омікрону здаються схожими на застуду, новий штам може призвести до тривалих ускладнень, госпіталізації та летальності. Через стрімке поширення омікрону в небезпеці перебувають ті, хто не пройшов базовий курс вакцинації проти COVID-19.
Новий штам має менший період інкубації. У середньому, за даними наукових досліджень, він становить три дні.
Є ризик повторного зараження
Збільшується і ризик повторного зараження реінфекції. У випадку з дельтою воно становило близько 2,5%, а з омікроном – більш ніж у 5 разів вище, 13%.
За попередніми даними, омікрон у 2,9 раза заразніший, ніж дельта.
Що робити, якщо з'явилися симптоми ГРВІ?
У разі появи будь-яких симптомів ГРВІ насамперед слід звернутися до свого сімейного лікаря. Той має дати направлення на тестування на COVID-19. До отримання результатів і під час очевидних симптомів не слід відвідувати місця загального скупчення людей і дотримуватися режиму самоізоляції.
Омікрон в Україні
- В Одесі зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу омікрон. Хворому зробили ПЛР-тест у приватній лабораторії.
- 17 січня стало відомо про омікрон у Харківській області.
- Ще по одному випадку підтвердили у Дніпрі та Львові. Троє пацієнтів із підтвердженими діагнозами повернулися з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Також у Житомирі та Бердичеві зафіксували два випадки інфікування штамом коронавірусу омікрон.
- У Києві зафіксовано випадки захворювання, збудником якого є штам коронавірусу омікрон.