Україні загрожує нова хвиля COVID-19: коли на неї чекати

Найбільше нових заражень було у Києві, Одеській та Львівській областях / Колаж "Сьогодні"
В Україні вже очікують підвищення захворюваності на коронавірус. Пік може бути у другій половині лютого 2022 року.
Про це сказав головний санлікар країни Ігор Кузін в ефірі телеканалу "Україна 24".
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Експерти сподіваються, що ця хвиля буде меншою.
"Ми очікуємо на підвищення захворюваності, починаючи з другої половини лютого 2022 року, сезонне. Сподіватимемося, що за рахунок вакцинації ця хвиля буде меншою або такого ж рівня, як у 2021 році", – додав Ігор Кузін.
Статистика коронавірусу в Україні
За добу 30 грудня в Україні зафіксовано 7 029 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень зафіксували у Києві, Одеській та Львівській областях.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 578 людей;
- летальних наслідків – 209;
- одужали – 8609 людей.
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