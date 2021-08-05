"Україні заважають українці": Гордон про велику проблему нашої країни

Відомий журналіст навів як приклад мешканців будинку, в якому він живе – вони показали, як не повинно бути в Україні

Гордон "наїхав" на громадян України. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон вважає однією з головних причин, чому Україна ніяк не може стати успішною – це ставлення людей до життя і їх безвідповідальність. Про це він сказав на телеканалі Україна 24.

На питання, що заважає Україні стати успішною на заздрість іншим пострадянським країнам, він відповів: "Я думаю, що Україні заважають українці. Ми заважаємо – ми всі".

"Україна починається з кожного з нас. Але коли я роблю в під'їзді багатоквартирного будинку, де знаходиться на одному з поверхів моя квартира перша, ремонт з іспанським кахлем, ставлю нові склопакети та двері, освітлення і венеціанську штукатурку на стінах, коли ти заходиш в під'їзд як в п'ятизіркових готель – можна до цього ставитися добре? Потрібно. Протягом першого місяця на стінах було написано... лампочки були викручені", – розповів Гордон.

Читайте також: Гордон: Буде ще багато відставок, причому найближчим часом

Потім журналіст запропонував мешканцям будинку скинутися на консьєржа, для якого він за свої гроші побудував прибудову з туалетом, на що люди відповіли відмовою.

У нас дуже багато злодіїв

"Тому винні ми. Це ми паскудимо у себе в під'їздах, це ми не хочемо жити як люди. Але потрапляючи на Захід, ми приймаємо західний спосіб життя і цінності. А у нас – не хочемо. Це ми крадемо у армії своєї. У нас війна, але при цьому люди протягом багатьох років крадуть у власної армії. Повально. Хто де може, там і краде. У нас дуже багато злодіїв. Залиште гаманець на вулиці – його тої ж миті не буде. Пусти людину в бізнес, де можна щось скроїти – вона скроїть", – сказав він.

Гордон зазначив, що у світі є нації, де людей відучили від крадіжок, в більшості країн створені такі умови, що красти невигідно і страшно.

"Тому з нас починається все, проблема в нас і, звичайно, проблема завжди в перших особах (держави), тому що вони можуть змінювати життя нації", – додав журналіст.

Дмитро Гордон не тільки один з провідних журналістів України, а й у 2014-2016 роках навіть опинився в політиці – був депутатом Київської міськради. Але найбільше він запам'ятався величезною кількістю інтерв'ю як з вищими державними чиновниками, так і колишнім спецслужбістами.

Також він відомий своїм тролінгом російських пропагандистів, до яких спокійно, без істерик, доносить інформацію про агресію Росії проти України. Журналіст періодично включається в ефіри російських каналів і розповідає пропагандистам, як Росія напала на Україну, щоб донести до російських глядачів правду про злочини Путіна.

Але "особливі" стосунки у нього з російським телеведучим Володимиром Соловйовим. Пропагандист регулярно згадує у своїх шоу Гордона, а у відповідь той лише тішиться, що Соловйов його прославляє і піднімає рейтинг.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Гордон "потролив" путінського пропагандиста, назвавши його мавпочкою, і зазначив, що у Соловйова проблеми з сексуальним життям.

Також ми писали, як російська ведуча обмовилася в прямому ефірі під час спілкування з Гордоном.