Україну накриють сильні морози: де буде найхолодніше (мапа)

Погода в Україні на 23 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 23 грудня, в Україні буде досить суха, але морозна погода.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Морози у країні завтра домінують, стверджує синоптик. Вночі температура повітря опуститься до 18 градусів морозу. Вдень стовпчики термометра коливатимуться від -5 до -12 градусів.

"Вдень на кілька градусів буде вище на півдні, але південна ніч також очікується морозною", – додає Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 23 грудня. Фото: Наталки Діденко

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У Карпатах вдарили сильні морози

22 грудня, у Карпатах вдарили сильні морози. Також за останні два дні на високогір'ях випало понад 50 см свіжого снігу.

Температура повітря на горі Піп Іван опустилася до -21 градуса. Вітер західний, північно-західний 14 м/сек, а також хмарна погода, але з проясненнями.

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