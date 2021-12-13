Україну накрила негода: що відбувається на дорогах та в аеропортах

Обстановка на дорогах ускладнилася через негоду. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні протягом останньої доби значно ускладнилися погодні умови. На дорогах спостерігається сніг, ожеледиця та дощ.

Про це повідомили в ДСНС.

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Обмеження на дорогах

Зранку 13 грудня проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

Водночас, за інформацією Служби автомобільних доріг у Івано-Франківській області, через негоду залишається обмежений рух великовагових транспортних засобів на автошляхах у межах області, які введено з 17:00 12 грудня, а саме:

Н – 09 Мукачево – Львів, км 209+311-302+100 (на ділянці с. Яблуниця – м. Івано-Франківськ);

Н – 10 Стрий – Чернівці – Мамалига, км 16+462-204+008 (на всій довжині);

Р – 21 Долина – Хуст, км 0+000-45+039 (на всій довжині);

Р – 24 Татарів – Кам'янець-Подільський, км 0+000-09+200 (на ділянці с. Татарів – м. Коломия).

Найскладніша ситуація в західних областях

Підрозділи ДСНС там залучалися 9 разів – для прибирання семи повалених дерев у Івано-Франківській області та буксируванню трьох автомобілів у Львівській області .

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Для забезпечення проїзду на автошляхах країни від Укравтодору було залучено майже 1300 людей та 940 одиниць техніки.

Яка обстановка на летовищах

Аеропорти та залізничне сполучення працюють в штатному режимі.

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П'ять областей без світла

Станом на 7 ранку, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, залишаються знеструмленими 187 населених пунктів у 5 областях:

Львівська – 102,

Івано-Франківська – 61,

Закарпатська – 10,

Чернівецька – 10,

Житомирська – 4.

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