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СЬОГОДНІ Новини України

Дощ, сніг та мороз: де сьогодні в Україні чекати негоди (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
13 грудня, 06:00
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Цього дня в країні очікуються порив вітру до 12 м/с
Цього дня опадів не прогнозують лише в п'ятьох областях та Криму/Колаж: "Сьогодні"
Цього дня опадів не прогнозують лише в п'ятьох областях та Криму/Колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 13 грудня, в Україні прогнозують вологу погоду. Лише у деяких регіонах буде хмарно без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня сніг прогнозують на території Волинської, Рівненської, Житомирської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Дощ очікується у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. На решті території України буде хмарно. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +4 градусів. На сході варто очікувати 0-4 градуси тепла.

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У північних регіонах — від 0 до +6 градусів. На півдні буде 6-14 градусів тепла.

У Києві йтиме мокрий сніг, від +2 до +4 градусів, а в Сімферополі опадів не буде – 12-14 градусів тепла.

Через морозну погоду в деяких областях на дорогах можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги;
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів;
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед;
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги;
  • Обходьте металеві кришки люків;
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати;
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи;
  • Попросіть своїх бабусю та дідуся залишитися в цей період вдома.

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  • Бурхлива негода атакувала Україну. Три області залишилися без світла. Найбільше через погані погодні умови постраждали Київська, Житомирська та Чернігівська області.
  • Крім того, у Карпатах нещодавно випало по коліна снігу. Подекуди температура опустилася до -7 градусів.

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