Ранкові вибухи в Луцьку: по місту запустили три ракети, є загиблі (оновлено)

Рано-вранці вдарили по Луцьку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Унаслідок ранкового ракетного удару по Луцьку загинула людина. Інформацію про потерпілих ще уточнюють.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук під час відеозвернення 11 березня.

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В 5:45 по місту запустили три ракети.

"Не спрацювала система оповіщення, якою керують ЗСУ. Цим займається військова адміністрація. У 4:37 була тривога, в 4:50 – відбій. А в 5:45 були вибухи, сирена за 4 хв після цього була", – повідомив Поліщук.

Мер Луцька закликав під час вибуху не стояти біля вікна, не знімати відео, не публікувати їх у соцмережах і ЗМІ, ворог це відстежує. Якщо почули вибухи, потрібно терміново перейти в укриття.

Оновлено

Глава Волинської ОДА уточнив кількість жертв внаслідок авіаудару окупантів: "Виявили двох загиблих військовослужбовців, поранених – шість".

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У Волинську обласну лікарню госпіталізували четверо поранених внаслідок обстрілу військового аеродрому Луцька. Про це повідомив речник медзакладу Андрій Гнатюк.

За його словами, в одного постраждалого – панічна атака, в обох інших струс головного мозку, ураження ніг.

"Ще один отримав травми внаслідок завалів, звідки його витягли рятувальники. Хворі отримують усю необхідну допомогу", – підкреслив речник обласної клінічної лікарні.

Раніше у КП "Луцьктепло" повідомили, що через вибухи в місті тимчасово припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева та Арцеулова. Відновлення роботи котелень очікується після стабілізації ситуації.

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Мер міста Ігор Поліщук додав, що вибухи пролунали в стороні аеродрому, і закликав не публікувати жодних фото, адрес і координат.

Удар по Дніпру

Росія завдала ракетних ударів по місту рано-вранці 11 березня. Місцеві жителі повідомляють, що по одному з районів Дніпра було завдано ракетних ударів.

Авіаудари сталися у Новокодацькому районі міста. Зокрема, зафіксовано влучення:

поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку,

у двоповерхову взуттєву фабрику з подальшим займанням.

"Попередньо, 1 людина загинула", – повідомили рятувальники.

Удар по Івано-Франківську

В Івано-Франківську станом на 7:12 ранку 11 березня було чути вибухи.

Мер міста Руслан Марцінків підтвердив, що в місті пролунали вибухи в районі аеропорту.

"Повітряна тривога не спрацювала, відбуваються вибухи в нашому аеропорту. Прохання до всіх мешканців міста, будь ласка, не поширюйте відео з вибухами, зберігайте спокій", – сказав Марцінків.

Він додав, що удар по Івано-Франківську стався вдруге.

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