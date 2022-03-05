Вже понад 10 тис. загиблих: Генштаб ЗСУ озвучив втрати окупантів

Техніка окупантів добре горить. Колаж "Сьогодні"

Українська армія кожного дня продовжує зменшувати путінське військо. З початку війни в окупантів мінус десять тисяч солдатів – таких втрат вони не знали ще в жодній війні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.03 орієнтовно становлять:

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особового складу – понад 10 тис. осіб;

танків – 269.;

бойових броньованих машин – 945;

артилерійських систем -105;

реактивних систем залпового вогню – 50;

засоби ППО – 19;

літаків – 39 (уточнюється);

вертольотів – 40 (уточнюється);

автомобільної техніки – 409;

легких швидкісних катерів – 2;

цистерн із паливом – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнено через високу інтенсивність бойових дій.

Як Україна протистоїть Росії

Київ уже не перший день просить НАТО закрити небо над Україною, щоб російські літаки та ракети не бомбили українські міста. Проте країни Заходу відмовилися за підсумками вчорашнього саміту Альянсу. Після цього Зеленський жорстко вичитав НАТО, звинуватив у боягузтві та нездатності когось захистити.

Навіть жителі США підтримують закриття неба над Україною і закликають не купувати російську нафту та газ – цього хоче більшість опитаних.

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Тим часом ядерні бомбардувальники НАТО підтягли до кордону України. Американці провели спільні навчання з Румунією та Німеччиною. Це особливо актуально на тлі загроз Путіна ядерною зброєю, яку він привів у бойову готовність.

CNN, посилаючись на високопоставленого представника західної розвідки, пише, що у Путіна з'явився новий план щодо України – бомбити міста до їхньої здачі.