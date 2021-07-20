У якийсь момент перестаєш вірити – Юлія Мендель розповіла про найскладніше в роботі з Зеленським

Дезинформаційні атаки стали однією зі складностей під час роботи Юлії Мендель на посаді прессекретаря президента України Володимира Зеленського. Про це екс-спікер глави держави розповіла в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сегодня".

"Найскладніше було звикнути до дезінформаційних атак. Працювало безліч медійних і соцмедійних блогерів, маленьких медіа, опозиційних телеканалів, які монотонно повторювали одні й ті ж наративи – і в цілому про ситуацію, і персонально про мене. Деякі мої друзі і колеги над цим просто сміялися. А деякі колеги вірили. А що до особистого – ти в якийсь момент перестаєш вірити, що це ти – той, про кого читаєш", – сказала Мендель.

За її словами, дискредитація йшла у двох напрямах.

"Було чітко видно напрямок країни-агресора і медіа, які підтримують її порядок денний, – вони дискредитували зовнішність і описували всі види "негарного", які можуть бути. Був також напрямок опозиційних медіа всередині країни, які говорили, що я непрофесіонал і у мене недостатній інтелектуальний рівень. З двох сторін атаки відбувалися дуже активно. Вони діяли майже однаково – в методах, інструментах", – пояснила Мендель.

Раніше Юлія Мендель заявила, що її рідна мова – українська, хоча вона виросла на півдні країни і багато часу провела в російськомовному оточенні.

Нагадаємо, у своїй книзі Юлія Мендель також звернула увагу на проблему української та російської мов, заявивши, що "соковитий суржик" може всіх примирити.

Також раніше вона заявила, що Росія не є монополістом російської мови, тому треба голосно заявити, що в нашій країні є "українська російська мова".