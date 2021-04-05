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Омбудсмен розкритикував Мендель через "українську російську мову" – що відбувається

5 квітня, 20:32

Віталій Семченко Віталій Семченко

Прессекретарка президента вважає, що "неможливо насадженням змусити полюбити мову"

Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, розкритикував слова прессекретарки президента Юлії Мендель про російську мову.

Що відбувається?

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В ефірі телеканал "Дім" Мендель заявила, що Росія не є монополістом російської мови, тому треба гучно заявити, що в нашій країні є "українська російська мова".

Чоловік, який представився жителем підконтрольної бойовикам Макіївки, розповів, що російські ЗМІ показують "мовні рейди" в магазинах і на ринках України. Він висловив стурбованість через мовну політику Києва і запитав, "чи не будуть щемити за російську".

"Мова – це символ сучасної України, який, на превеликий жаль, дуже часто окремі політики використовують для організації спекуляцій і конфліктів, особливо в гонитві за виборцями на найближчих виборах", – відповіла Мендель.

За її словами, що ближче вибори, то більше такі політики прагнуть "зіштовхнути лобами" громадян, які розмовляють українською і російською мовами.

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Прессекретарка також сказала, що українська "безумовно має бути захищена і вона захищена сьогодні". Однак також "мають бути захищені і громадяни", незалежно від того, якою мовою вони говорять у побуті.

Мендель вважає, що "неможливо насадженням змусити полюбити мову", а "узаконеними штучними формами з минулого розподіляти патріотів на кращих і гірших". На її думку, Україні треба піднятися над темою мови і думати про те, як згуртувати суспільство.

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Омбудсмен розкритикував Мендель через "українську російську мову" – що відбувається

Мовний омбудсмен виступив з критикою

За словами Тараса Кременя, подібні заяви не мають ніяких перспектив.

"Статтею 10 Конституції України, якій в цьому році виповнюється 25 років, визначено, що єдиною державною в Україні є українська", – заявив він.

Уповноважений із захисту державної мови підкреслив, що мовне питання в Україні слід закрити раз і назавжди, а також почати займатися державною мовною політикою, створюючи умови для інформаційного захисту.

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"У нас є закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", є система освіти, є державна влада, яка повинна сприяти розвиткові та функціонуванню української мови як державної. Зрештою, ми маємо зовнішні загрози, на які потрібно зважати", – додав Кремінь.

Зазначимо, що 30 березня схожу думку висловив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, російській мові потрібно дати можливість вільно розвиватися в Україні.

"Я, російськомовний український націоналіст, впевнений, що ми повинні вітати розвиток нашої російської мови, якою розмовляють мільйони українців", – написав він.

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українська мова російська мова Юлия Мендель Тарас Креминь
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