Омбудсмен розкритикував Мендель через "українську російську мову" – що відбувається

Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, розкритикував слова прессекретарки президента Юлії Мендель про російську мову.

Що відбувається?

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В ефірі телеканал "Дім" Мендель заявила, що Росія не є монополістом російської мови, тому треба гучно заявити, що в нашій країні є "українська російська мова".

Чоловік, який представився жителем підконтрольної бойовикам Макіївки, розповів, що російські ЗМІ показують "мовні рейди" в магазинах і на ринках України. Він висловив стурбованість через мовну політику Києва і запитав, "чи не будуть щемити за російську".

"Мова – це символ сучасної України, який, на превеликий жаль, дуже часто окремі політики використовують для організації спекуляцій і конфліктів, особливо в гонитві за виборцями на найближчих виборах", – відповіла Мендель.

За її словами, що ближче вибори, то більше такі політики прагнуть "зіштовхнути лобами" громадян, які розмовляють українською і російською мовами.

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Прессекретарка також сказала, що українська "безумовно має бути захищена і вона захищена сьогодні". Однак також "мають бути захищені і громадяни", незалежно від того, якою мовою вони говорять у побуті.

Мендель вважає, що "неможливо насадженням змусити полюбити мову", а "узаконеними штучними формами з минулого розподіляти патріотів на кращих і гірших". На її думку, Україні треба піднятися над темою мови і думати про те, як згуртувати суспільство.

Мовний омбудсмен виступив з критикою

За словами Тараса Кременя, подібні заяви не мають ніяких перспектив.

"Статтею 10 Конституції України, якій в цьому році виповнюється 25 років, визначено, що єдиною державною в Україні є українська", – заявив він.

Уповноважений із захисту державної мови підкреслив, що мовне питання в Україні слід закрити раз і назавжди, а також почати займатися державною мовною політикою, створюючи умови для інформаційного захисту.

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"У нас є закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", є система освіти, є державна влада, яка повинна сприяти розвиткові та функціонуванню української мови як державної. Зрештою, ми маємо зовнішні загрози, на які потрібно зважати", – додав Кремінь.

Зазначимо, що 30 березня схожу думку висловив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, російській мові потрібно дати можливість вільно розвиватися в Україні.

"Я, російськомовний український націоналіст, впевнений, що ми повинні вітати розвиток нашої російської мови, якою розмовляють мільйони українців", – написав він.

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