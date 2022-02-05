В Карпатах небезпечно! Рятувальники показали, як важко зимою шукати зниклих туристів (відео)

Українців застерігають від походів в гори зимою. / Фото: Колаж: Сьогодні

Рятувальникам в Карпатах доводиться працювати за будь-якої погоди. Іноді шукати заблукалих туристів доводиться під час непроглядних хуртовин. Українцям показали, як працюють для їх порятунку під час негоди.

Про це повідомили у Telegram-каналі ДСНС.

Реклама

На відео можна побачити, як за допомогою спецтехніки намагаються відшукати зникликих туристів при мінімальній видимості.

"В таких умовах – за майже нульової видимості та у хуртовину – гірським рятувальникам Закарпаття доводиться вирушати на порятунок туристів, які нехтують застереженнями і йдуть у гори в негоду. А варто зрозуміти, що така лекговажність може призвести до вельми сумних наслідків. Тож бережіть себе!", – йдеться в підписі до відео.

В горах зараз небезпечно

В ДСНС попередили, що 5-6 лютого зберігається небезпека сходження лавин на високогір'ї, синоптики встановили ІІІ рівень.

Реклама

"Тож, аби не наражати себе на небезпеку, катайтеся лише в межах визначених гірськолижних трас та мандруйте Карпатами відповідально", – закликають рятувальники.

Що робити, якщо заблукали в горах

Потрібно не панікувати та зв'язатися з рятувальниками. По можливості слід надати орієнтовні координати місця перебування та розповісти, що бачите довкола.

Якщо заблукали і настала нічна пора, потрібно знайти місце де переночувати. Після приготування місця для ночівлі – по можливості розпалити багаття.

Реклама

"Грітися та знаходитися в тому місці, знаючи що тебе шукають. Якщо такої можливості нема, людина повинна рухатися. Але, туристи повинні дивитися ще в день за місцями де знаходяться, щоб не потрапити на гірський хребет, не зірвати лавину чи не впасти у річку. Ні в якому разі не втрачати здоровий глузд і не панікувати", – радять закарпатські рятувальники.

Раніше ми писали: