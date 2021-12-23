У Новий рік із новим карантином? Чи буде локдаун через "Омікрон"

Перед Новим роком майже у всіх областях України послабили карантин / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні вже виявили новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон". Через нього поки не можна передбачити, чи можуть посилити карантин на новорічні свята.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву головного санлікаря Ігоря Кузіна.
За його словами, будь-які зміни карантинних обмежень залежатимуть від епідемічної ситуації у країні та світі.
"На новорічні та різдвяні свята додаткові заходи щодо посилення карантину не передбачаються. Проте будь-які зміни у карантинних правилах залежатимуть від епідемічної ситуації в країні та світі", – сказав Кузін.
"Омікрон" в Україні
Минулого тижня у МОЗ повідомили, що у Центрі громадського здоров'я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Людина, яка виявилася інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів.
Пізніше стало відомо, що перший випадок зараження "Омікроном" підтвердили у Києві. Чоловік, у якого було виявлено новий штам коронавірусу, ні з ким не контактував. Відразу після прильоту з ОАЕ він самоізолювався, оскільки відчував легке нездужання.
Карантин в Україні
Станом на 23 грудня майже всі регіони країни знаходяться в жовтій зоні карантину. Лише дві області – Волинська та Запорізька – все ще у червоній зоні карантинних обмежень.
Актуальні правила жовтої зони
У жовтій зоні карантинних обмежень заборонено:
- Відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників;
- Робота навчальних закладів, де вакциновано менше 100% персоналу;
- Проведення масових заходів;
- Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- Робота закладів громадського харчування (крім роботи на винесення та доставки);
- Робота спортзалів, басейнів;
- Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);
- Міжобласні та міжнародні перевезення.
Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не діятимуть, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть "жовтий" або "зелений" ковід-сертифікат, сертифікат про одужання або ПЛР-тест.
Термін дії "жовтого" сертифікату – 30 днів. Раніше він діяв 120 днів.
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