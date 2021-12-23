В Новый год с новым карантином? Будет ли локдаун из-за "Омикрона"

Перед Новым годом почти во всех областях Украины ослабили карантин. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже обнаружили новый опасный штамм коронавируса "Омикрон". Из-за него пока нельзя предугадать, могут ли усилить карантин на новогодние праздники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санврача Игоря Кузина.

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По его словам, любые изменения карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире.

"На новогодние и рождественские праздники дополнительные меры по усилению карантина не предусматриваются. Однако любые изменения в карантинных правилах будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире", – сказал Кузин.

"Омикрон" в Украине

На прошлой неделе в Минздраве сообщили, что в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like). Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.

Позже стало известно, что первый случай заражения "Омикроном" подтвердили в Киеве. Мужчина, у которого был выявлен новый штамм коронавируса, ни с кем не контактировал. Сразу по прилете из ОАЭ он самоизолировался, поскольку чувствовал легкое недомогание.

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Карантин в Украине

По состоянию на 23 декабря, почти все регионы страны находятся в желтой зоне карантина. Только две области – Волынская и Запорожская – все еще в красной зоне карантинных ограничений.

Актуальные правила желтой зоны

В желтой зоне карантинных ограничений запрещено:

Посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

Работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

Проведение массовых мероприятий;

Работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

Работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);

Работа спортзалов, бассейнов;

Деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);

Межобластные и международные перевозки.

Ограничения, предусмотренные желтым уровнем, не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь "желтый" или "зеленый" ковид-сертификат, сертификат о выздоровлении или ПЦР-тест.

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Срок действия "желтого" сертификата – 30 дней. Ранее он действовал 120 дней.

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