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В Україні ще 6 областей виходять з "червоної зони" – список

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
21 грудня, 17:10
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"Жовтих" областей у нашій країні побільшає. Це станеться вже 23 грудня
В Україні побільшає "жовтих зон". Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні побільшає "жовтих зон". Фото: колаж "Сьогодні"

З 23 грудня в Україні зменшиться "червона зона". Так, у "жовту" переходять Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області.

Про це повідомив міністр Кабміну України Олег Немчінов.

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"Жовта зона" збільшиться

21 грудня відбулося чергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За його результатами комісія вирішила встановити з 23 грудня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

Коронавірус в Україні

За добу 21 грудня в Україні зафіксовано 6029 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 390, медпрацівників – 180). Це на 3493 випадки більше, ніж добою раніше.

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Минулої доби госпіталізували 1061 особу, а летальних випадків – 346. Крім цього, 18 850 осіб одужали.

За весь час пандемії в Україні померли 93 608 осіб. Усього проведено 16 532 593 ПЛР-тестування.

Кількість заражених у регіонах за добу:

  • м. Київ – 1496;
  • Вінницька область – 147;
  • Волинська область – 279;
  • Дніпропетровська область – 118;
  • Донецька область – 413;
  • Житомирська область – 39;
  • Закарпатська область – 282;
  • Запорізька область – 344;
  • Івано-Франківська область – 80;
  • Київська область – 275;
  • Кіровоградська область – 52;
  • Луганська область – 108;
  • Львівська область – 197;
  • Миколаївська область – 165;
  • Одеська область – 142;
  • Полтавська область – 602;
  • Рівненська область – 183;
  • Сумська область – 122;
  • Тернопільська область – 84;
  • Харківська область – 155;
  • Херсонська область – 32;
  • Хмельницька область – 236;
  • Черкаська область – 266;
  • Чернівецька область – 101;
  • Чернігівська область – 111.

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