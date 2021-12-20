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З'явилися нові дані про небезпечний штам "Омікрон": що потрібно знати українцям

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
20 грудня, 21:41
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Поширення нового штаму коронавірусу може статися набагато швидше, ніж "Дельти"
Для боротьби з "Омікроном" знадобиться вакцинація бустерною дозою.
Для боротьби з "Омікроном" знадобиться вакцинація бустерною дозою. / Фото: Колаж: Сьогодні

Варіант коронавірусу "Омікрон" поширюється швидше, ніж варіант "Дельта", і викликає інфекції у людей, які вже вакцинувалися або одужали від коронавірусу.

Про це повідомили у понеділок голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейєсус, пише Reuters.

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За його словами, "Омікрон" передаватиметься у всьому світі набагато вищими темпами, ніж "Дельта".

"В даний час є переконливі докази того, що "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж варіант "Дельта". І ймовірніше, що люди, вакциновані або одужалі від COVID-19, можуть бути інфіковані", – сказав голова ВООЗ.

Чому бустерна вакцинація необхідна

Головний вчений ВООЗ Сум'я Свамінатан сказав, що цей варіант успішно вислизнув від деяких імунних реакцій, а це означає, що бустерні програми, що розгортаються в багатьох країнах, мають бути націлені на людей із слабкішою імунною системою.

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Представники ВООЗ заявили, що "Омікрон" краще уникає антитіла, що виробляються деякими вакцинами COVID-19. Але є й інші форми імунітету, які можуть запобігти інфекціям та хворобам.

"Ми не віримо, що всі вакцини стануть повністю неефективними", – сказав Свамінатан.

Симптоми "Омікрону"

Поки що відомо про п'ять основних симптомів:

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  • свербіж у горлі,
  • сухий кашель,
  • постійна втома,
  • м'язові болі,
  • іноді навіть нічна пітливість.

За даними ВООЗ, симптоми "Омікрону" можуть проявитися в період від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

Люди можуть хворіти безсимптомно, але вони можуть заразити інших приблизно за два дні до появи симптомів та протягом 10 днів після цього. Тому людей просять ізолюватися, якщо вони мають позитивний тест, навіть якщо вони не мають симптомів.

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