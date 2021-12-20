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Українцям доведеться відмовитися від поїздок за кордон через "Омікрон", але не всім: список

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
20 грудня, 11:26
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У МОЗ рекомендували відкласти поїздки в регіони, де фіксується високий рівень поширення коронавірусу
"Омікрон" вже в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
"Омікрон" вже в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Українцям із зони ризику рекомендують утриматись від поїздок за кордон. Це пов'язано з появою нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшкона брифінгу у понеділок, 20 грудня.

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За кордон краще не їхати

Ляшко рекомендував відкласти поїздки у регіони, де фіксується високий рівень поширення коронавірусу у разі, якщо:

  • ви відчуваєте слабкість
  • не пройшли повний курс вакцинації
  • відноситесь до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, включаючи людей старше 60 років та людей з хронічними хворобами
  • не маєте даних про перенесену коронавірусну хворобу

"Омікрон" вже у Києві

У Києві виявили перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Про це розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

"Це чоловік, йому 41 рік. Хворий звернувся до однієї з приватних лікарень Києва. Його біоматеріали направили до Центру громадського здоров'я на секвенування. Там було встановлено штам вірусу "Омікрон", – розповів санлікар.

Чоловік уже хворів на коронавірус

Відомо, що пацієнт був хворий на COVID-19 на початку цього року.

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"Нещодавно він був за кордоном в ОАЕ, повернувся до Києва. Тут у чоловіка з'явилися симптоми вірусу, він звернувся до лікарні та пройшов курс лікування. Його вже виписали, але тільки вчора ввечері з'явилися результати секвенування, які підтвердили штам "Омікрон". В якій саме країні був чоловік, зараз уточнюється, проводиться епідеміологічне розслідування", – пояснив нам Сергій Чумак.

Це перший випадок штаму "Омікрон", який зафіксовано в Україні. Наразі вся інформація про хворого уточнюється, також встановлюється особи тих, хто контактував із хворим.

"Ми повинні бути готові до нового штаму вірусу. Заходи ті самі – масковий режим, дотримання безпечної дистанції, регулярне миття рук, вакцинація", – додає Сергій Чумак.

"Омікрон" в Україні

Вранці 18 грудня стало відомо, що новий небезпечний штам коронавірусу "Омікрон" вже потрапив до нашої країни.

Як повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, випадок виявили вночі у Центрі громадського здоров'я України за наслідками повногеномного секвенування.

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"Людина, яка виявилася інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні" , – написав у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зазначимо, що генетик Олександр Коляда у своєму Instagram повідомляв, що захворіла на "Омікрон" молода жінка, яка повернулася з ОАЕ. Ймовірно, це два різні випадки зараження (у 41-річного чоловіка у Києві та у молодої жінки, про яку розповідав генетик).

Симптоми "Омікрону"

Є п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

  • свербіж у горлі,
  • сухий кашель,
  • постійна втома,
  • м'язові болі,
  • іноді навіть нічна пітливість.

За даними ВООЗ, симптоми Омікрону можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

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