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Україні загрожує серйозна небезпека від "Омікрону" – коли чекати на хвилю

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
21 грудня, 14:34
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Зараз у нашій країні спостерігається спад захворюваності на COVID-19
Україну вже у січні може атакувати "Омікрон". Фото: колаж "Сьогодні"
Україну вже у січні може атакувати "Омікрон". Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні новий штам коронавірусу "Омікрон" залишається серйозною потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко на брифінгу.

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"Омікрон" залишається серйозною загрозою

Ганіченко розповів, що зараз в Україні спостерігається спад захворюваності на COVID-19. Але все ж таки "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року.

"В Україні зараз спостерігається спад захворюваності на COVID-19. За тиждень кількість нових випадків зменшилася на 22%, рівень госпіталізацій – на 17%, смертність – на 24%. "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року", – сказав він.

"Омікрон" у Києві

У столиці "Омікрон" підтвердили у 41-річного чоловіка – він звернувся до однієї з приватних лікарень Києва. Біоматеріали пацієнта направили до Центру громадського здоров'я на секвенування, там і встановили новий штам.

Відомо, що пацієнт хворів на COVID-19 на початку цього року. Вдруге інфікувався після поїздки до ОАЕ.

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