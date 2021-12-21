Україні загрожує серйозна небезпека від "Омікрону" – коли чекати на хвилю

В Україні новий штам коронавірусу "Омікрон" залишається серйозною потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року.
Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко на брифінгу.
"Омікрон" залишається серйозною загрозою
Ганіченко розповів, що зараз в Україні спостерігається спад захворюваності на COVID-19. Але все ж таки "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року.
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"В Україні зараз спостерігається спад захворюваності на COVID-19. За тиждень кількість нових випадків зменшилася на 22%, рівень госпіталізацій – на 17%, смертність – на 24%. "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року", – сказав він.
"Омікрон" у Києві
У столиці "Омікрон" підтвердили у 41-річного чоловіка – він звернувся до однієї з приватних лікарень Києва. Біоматеріали пацієнта направили до Центру громадського здоров'я на секвенування, там і встановили новий штам.
Відомо, що пацієнт хворів на COVID-19 на початку цього року. Вдруге інфікувався після поїздки до ОАЕ.