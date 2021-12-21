Украине грозит серьезная опасность от "Омикрона" – когда ждать волну

В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" остается серьезной потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.
Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга.
"Омикрон" остается серьезной угрозой
Ганиченко рассказал, что сейчас в Украине наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Но все же "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.
Далее по теме
"В Украине сейчас наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество новых случаев уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций – на 17%, смертность – на 24%. "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года", – сказал он.
"Омикрон" в Киеве
В столице "Омикрон" подтвердили у 41-летнего мужчины – он обратился в одну из частных больниц Киева. Биоматериалы пациента направили в Центр общественного здоровья на секвенирование, там и установили новый штамм.
Известно, что пациент болел COVID-19 в начале этого года. Второй раз инфицировался после поездки в ОАЭ.