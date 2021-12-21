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Украине грозит серьезная опасность от "Омикрона" – когда ждать волну

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
21 декабря, 14:34
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Сейчас в нашей стране наблюдается спад заболеваемости COVID-19
Украину уже в январе может атаковать "Омикрон". Фото: коллаж "Сегодня"
Украину уже в январе может атаковать "Омикрон". Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине новый штамм коронавируса "Омикрон" остается серьезной потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга.

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"Омикрон" остается серьезной угрозой

Ганиченко рассказал, что сейчас в Украине наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Но все же "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.

"В Украине сейчас наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество новых случаев уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций – на 17%, смертность – на 24%. "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года", – сказал он.

"Омикрон" в Киеве

В столице "Омикрон" подтвердили у 41-летнего мужчины – он обратился в одну из частных больниц Киева. Биоматериалы пациента направили в Центр общественного здоровья на секвенирование, там и установили новый штамм.

Известно, что пациент болел COVID-19 в начале этого года. Второй раз инфицировался после поездки в ОАЭ.

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