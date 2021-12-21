В Украине еще 6 областей выходят из красной зоны – список

С 23 декабря в Украине уменьшится красная зона. Так, в желтую переходят Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.
Об этом сообщил министр Кабмина Украины Олег Немчинов.
Желтая зона увеличится
21 декабря состоялось очередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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По результатам комиссия решила установить с 23 декабря желтый"уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.
Коронавирус в Украине
За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6029 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 390, медработников – 180). Это на 3493 случая больше, чем сутками ранее.
За прошлые сутки госпитализировали 1061 человека, а летальных случаев – 346. Кроме этого, 18 850 человек выздоровели.
За все время пандемии в Украине умерли 93 608 человек. Всего проведено 16 532 593 ПЦР-тестирование.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 1496;
- Винницкая область – 147;
- Волынская область – 279;
- Днепропетровская область – 118;
- Донецкая область – 413;
- Житомирская область – 39;
- Закарпатская область – 282;
- Запорожская область – 344;
- Ивано-Франковская область – 80;
- Киевская область – 275;
- Кировоградская область – 52;
- Луганская область – 108;
- Львовская область – 197;
- Николаевская область – 165;
- Одесская область – 142;
- Полтавская область – 602;
- Ровенская область – 183;
- Сумская область – 122;
- Тернопольская область – 84;
- Харьковская область – 155;
- Херсонская область – 32;
- Хмельницкая область – 236;
- Черкасская область – 266;
- Черновицкая область – 101;
- Черниговская область – 111.
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