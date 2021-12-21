Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Дженоа - Аталанта: онлайн 🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 🌲 Главная елка страны
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине еще 6 областей выходят из красной зоны – список

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
21 декабря, 17:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Желтых областей в нашей стране станет больше. Это произойдет уже 23 декабря
В Украине станет больше желтых зон. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине станет больше желтых зон. Фото: коллаж "Сегодня"

С 23 декабря в Украине уменьшится красная зона. Так, в желтую переходят Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

Об этом сообщил министр Кабмина Украины Олег Немчинов.

Реклама

Желтая зона увеличится

21 декабря состоялось очередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По результатам комиссия решила установить с 23 декабря желтый"уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.

Коронавирус в Украине

За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6029 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 390, медработников – 180). Это на 3493 случая больше, чем сутками ранее.

Реклама

За прошлые сутки госпитализировали 1061 человека, а летальных случаев – 346. Кроме этого, 18 850 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине умерли 93 608 человек. Всего проведено 16 532 593 ПЦР-тестирование.

Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1496;
  • Винницкая область – 147;
  • Волынская область – 279;
  • Днепропетровская область – 118;
  • Донецкая область – 413;
  • Житомирская область – 39;
  • Закарпатская область – 282;
  • Запорожская область – 344;
  • Ивано-Франковская область – 80;
  • Киевская область – 275;
  • Кировоградская область – 52;
  • Луганская область – 108;
  • Львовская область – 197;
  • Николаевская область – 165;
  • Одесская область – 142;
  • Полтавская область – 602;
  • Ровенская область – 183;
  • Сумская область – 122;
  • Тернопольская область – 84;
  • Харьковская область – 155;
  • Херсонская область – 32;
  • Хмельницкая область – 236;
  • Черкасская область – 266;
  • Черновицкая область – 101;
  • Черниговская область – 111.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос
Фото дня

Смотрите! Как выглядит елка в Киеве с высоты птичьего полета

Подробнее
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

46 268

заболело за неделю в Украине

-23%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.3677

Евро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять