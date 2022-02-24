В Одесі підірвали військові частини та залізничні колії (відео)

Вдарили по військовій частині Нацгвардії / Фото: Колаж: Сьогодні

Горить військова частина Національної гвардії в Одесі, що на вулиці Хімічна. Вогонь поширився на цехи, на склади заводу.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Ситуація в Одесі

Як повідомили у ДСНС, з 10:25 почали надходити повідомлення про вибухи у місті:

Малинівський р-н, вул. Промислова, військова частина із загорянням.

район АРЗ СП (ЗАСТАВ-2) – залізничні колії.

Малинівський р-н, В'ячеслава Кириллова, 13А, військова частина.

Підрозділи надіслані, інформація уточнюється.

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Де ведуть обстріли по Україні

На Луганщині на рубежі Червона Талівка – Мілове – Городище увійшли колони російських танків. Ворог виставив у колони автомобілі білого кольору із символікою ОБСЄ.

Український адмінкордон з окупованим Кримом обстріляли із ракетних систем залпового вогню. Вогонь вели по позиціях прикордонників у районі Преображенки на Херсонщині.

За офіційним повідомленням МВС України, загинув один прикордонник. Інформація щодо інших жертв встановлюється.

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Крім того, увійшли колони техніки:

У Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Грем'яч" та на інших напрямках.

Рух колон спостерігається через пункт пропуску "Бударки" у Харківській області.

На напрямі пункту пропуску "Мелове" у Луганській області.

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