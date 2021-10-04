В Україні дві області опинилися на межі локдауну

Захворюваність на коронавірус в Україні росте. Фото: колаж "Сегодня".
Харківська і Львівська області вже незабаром можуть потрапити у "червону зону" карантину. Рівень захворюваності COVID-19 у цих регіонах стрімко зростає.
Детальніше про це читайте далі в матеріалі "Сьогодні".
Яка ситуація з COVID-19 у Харківській області
За останні два дні в Харківській області перевищені три індикаторні показники, визначені для моніторингу епідеміологічної ситуації, пише Об'єктив.
Як розповіла директорка Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Любов Махота, коефіцієнт виявлення перевищено два дні поспіль і становить 21,4%, тоді як критичний – 20%.
"За рівнем госпіталізації з критичними 60% ми маємо сьогодні 68,6%. Цей показник також перевищено два дні поспіль. Останній показник, який перевищено, – це зайнятість ліжок з киснем. За критичних 65% ми маємо 66,4%. На сьогодні цей показник становив 70,1%", – підкреслила Махота.
Додамо, що для переведення регіону до "червоної зони" передбачено перевищення критичного рівня за двома показниками три дні поспіль.
Що з коронавірусом у Львівській області
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Львів фактично вже входить у "червону зону" адаптивного карантину. Зокрема, спостерігається серйозне зростання захворюваності на COVID-19.
"Ми "червоної зони" не уникнемо, ми вже в неї входимо. Думаю, через кілька днів питання буде стояти жорсткіше, тому що є зростання захворюваності. За кількістю людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також велике завантаження по лікарнях", – зазначив мер.
Він додав, що на сьогодні у місті госпіталізовано 372 особи з коронавірусною хворобою.
Які обмеження діють нині по всій країні
З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:
- заборонені масові заходи за участю понад 1 особу на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
- не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.
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У листопаді в Україні очікується стрімке зростання захворюваності на COVID-19. Нині у країні розробляють кілька прогнозів розвитку епідемії.