В Україні дві області опинилися на межі локдауну

Захворюваність на коронавірус в Україні росте. Фото: колаж "Сегодня".

Харківська і Львівська області вже незабаром можуть потрапити у "червону зону" карантину. Рівень захворюваності COVID-19 у цих регіонах стрімко зростає.

Детальніше про це читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Яка ситуація з COVID-19 у Харківській області

За останні два дні в Харківській області перевищені три індикаторні показники, визначені для моніторингу епідеміологічної ситуації, пише Об'єктив.

Як розповіла директорка Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Любов Махота, коефіцієнт виявлення перевищено два дні поспіль і становить 21,4%, тоді як критичний – 20%.

"За рівнем госпіталізації з критичними 60% ми маємо сьогодні 68,6%. Цей показник також перевищено два дні поспіль. Останній показник, який перевищено, – це зайнятість ліжок з киснем. За критичних 65% ми маємо 66,4%. На сьогодні цей показник становив 70,1%", – підкреслила Махота.

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Додамо, що для переведення регіону до "червоної зони" передбачено перевищення критичного рівня за двома показниками три дні поспіль.

Коронавірус в Україні росте. Фото: Getty Images

Що з коронавірусом у Львівській області

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Львів фактично вже входить у "червону зону" адаптивного карантину. Зокрема, спостерігається серйозне зростання захворюваності на COVID-19.

"Ми "червоної зони" не уникнемо, ми вже в неї входимо. Думаю, через кілька днів питання буде стояти жорсткіше, тому що є зростання захворюваності. За кількістю людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також велике завантаження по лікарнях", – зазначив мер.

Він додав, що на сьогодні у місті госпіталізовано 372 особи з коронавірусною хворобою.

Харківська і Львівська області вже незабаром можуть потрапити у "червону зону". Фото: Getty Images

Які обмеження діють нині по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:

заборонені масові заходи за участю понад 1 особу на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;

не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

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