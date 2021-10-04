В Украине две области могут попасть в красную зону

Заболеваемость коронавирусом в Украине растет. Фото: коллаж "Сегодня".

Харьковская и Львовская области уже в скором времени могут попасть в красную зону картина. Уровень заболеваемости COVID-19 в этих регионах стремительно растет.

Подробней об этом – читайте далее в материале "Сегодня".

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Какая ситуация с COVID-19 в Харьковской области

За последние два дня в Харьковской области превышены три индикаторных показателя, определенных для мониторинга эпидемиологической ситуации, пишет "Объектив".

Как рассказала директор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота, коэффициент обнаружения превышен два дня подряд и составляет 21,4% при критическом 20%.

"По уровню госпитализации при критическом 60% мы имеем сегодня 68,6%. Этот показатель также превышен два дня подряд. Последний показатель, который превышен, это загруженность коек с кислородом. При критическом 65% мы имеем 66,4%. На сегодня этот показатель составлял 70,1%", – подчеркнула Махота.

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Добавим, что для перевода региона в красную зону предусмотрено превышение критического уровня по двум показателям три дня подряд.

Коронавирус в Украине растет. Фото: Getty Images

Что с коронавирусом во Львовской области

Городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что Львов уже входит в красную зону адаптивного карантина. В частности, наблюдается серьезный рост заболеваемости COVID-19.

"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам", – отметил мэр.

Он добавил, что на сегодняшний день в городе госпитализированы 372 человек с коронавирусом.

Харьковская и Львовская области уже в скором времени могут попасть в красную зону. Фото: Getty Images

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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