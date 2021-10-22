В Україні ще одна область стала "помаранчевою": що заборонили

Захворюваність коронавірусом в Україні зростає. Фото: колаж "Сьогодні"

З суботи, 23 жовтня, Рівненська область офіційно переходить до "помаранчевої зони" карантину. Це пов'язано зі стрімким зростанням захворюваності коронавірусом.

Про це повідомили на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС у п'ятницю, 22 жовтня, передає "Рівне 1".

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Що буде заборонено в Рівненській області?

У "помаранчевій зоні" з 23 жовтня забороняється:

проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території;

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів та закладів харчування з розрахунку 1,5 м дистанції між столами та не більше ніж 4 особи за одним.

В Україні ситуація з коронавірусом ще більше погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, зафіксували 23 785 нових випадків коронавірусу. Це на тисячу більше, ніж добою раніше.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 725 385 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 614 жителів України (всього – 63 003). Вилікувати вдалося 2 361 365 інфікованих (8530 – за останню добу).

Посилення карантину з 21 жовтня

В Україні почали діяти нові правила перевезень. Вони торкнулися залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями.

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

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документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної,

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.

Статистика летальних випадків від коронавірусу

Віктор Ляшко розповів, що без існуючих темпів вакцинації за вчора, 21 жовтня, Україна б мала 795 померлих, але вакцинація врятувала 181 життя.

"За позавчора без вакцинації ми б мали 707 померлих, у такий спосіб врятоване 161 життя. Дві доби тому померло 495 українців, без вакцинації мали б 638 померлих, тобто врятували 143 життя. За останні чотири місяці в Україні вакцинація врятувала 2,5 тисячі життів", – підсумував міністр.

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