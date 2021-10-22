Щоденні "рекорди" і все більше "червоних зон": що відбувається з COVID-19 в Україні

Зростання захворюваності на коронавірус стрімко збільшується

В Україні ситуація з коронавірусом ще більше погіршилася. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, зафіксували 23 785 нових випадків коронавірусу. Це на тисячу більше, ніж добою раніше. Так, ситуація з COVID-19 кожного дня все більше погіршується.

Детальніше про ситуацію в Україні з коронавірусом – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, зафіксували 23 785 нових випадків коронавірусу. Це на тисячу більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 725 385 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 614 жителів України (всього – 63 003). Вилікувати вдалося 2 361 365 інфікованих (8530 – за останню добу).

Що відбувається в лікарнях?

В інфекційній лікарні Хмельницького з 200 ліжок для пацієнтів з коронавірусом вільні тільки 3. На цей момент медустанова припинила приймати COVID-хворих.

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Через напружену ситуацію з коронавірусом у Києві вишикувалася черга з катафалків до крематорію. Усі ці люди померли від COVID-19.

МОЗ показав моторошні фото з COVID-відділень лікарень і як вивозять тіла померлих.

У лікарнях Харкова немає вільних місць для COVID-хворих з високопотоковим киснем. Всі 719 точок зайняті.

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У Закарпатській області ускладнюється ситуація з коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Посилення карантину з 21 жовтня

В Україні почали діяти нові правила перевезень. Вони торкнулися залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями.

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної,

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.

Поліція перевіряє транспорт у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Які області на порозі "червоної зони"?

Черкаська область опинилася на порозі "червоної зони" карантину через коронавірус. COVID-обмеження там можуть посилити вже з понеділка, 25 жовтня.

З 21 жовтня в Тернопільській області почали діяти нові карантинні правила. Тепер у заклади громадського харчування і державні установи можна буде зайти тільки при наявності сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

З 23 жовтня Хмельницька область посилює карантинні обмеження. Це пов'язано з різким зростанням захворюваності COVID-19.

Київ на межі "червоної зони" карантину

Київ до кінця тижня перейде до "червоної зони" карантину, про це в четвер заявив мер Києва Віталій Кличко. На жаль, ситуація в столиці погіршується з кожним днем – лікарні заповнені пацієнтами, зростає кількість нових інфікованих.

За словами Миколи Поворозника, першого заступника голови КМДА, в найближчі два дні в Києві нічого суттєво не зміниться. Рішення про перехід столиці до "червоної зони" прийматиметься сьогодні на засіданні міського штабу. А також стане відомо, за якими нормами і правилами місто житиме в "червоній зоні".

Статистика летальних випадків від коронавірусу

Віктор Ляшко розповів, що без існуючих темпів вакцинації за вчора, 21 жовтня, Україна б мала 795 померлих, але вакцинація врятувала 181 життя.

"За позавчора без вакцинації ми б мали 707 померлих, у такий спосіб врятоване 161 життя. Дві доби тому померло 495 українців, без вакцинації мали б 638 померлих, тобто врятували 143 життя. За останні чотири місяці в Україні вакцинація врятувала 2,5 тисячі життів", – підсумував міністр.

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