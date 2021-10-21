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Ще одна область України "впевнено крокує" в червону зону карантину

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
21 жовтня, 19:33
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Вже найближчого понеділка Черкаську область можуть зарахувати до червоної зони
У Черкаській області готуються до посилення карантину.
У Черкаській області готуються до посилення карантину. / Фото: Колаж: Сьогодні

Черкаська область опинилася на порозі червоної зони карантину через коронавірус. COVID-обмеження там можуть посилити вже з понеділка, 25 жовтня.

Про це повідомив голова ОДА Олександр Скічко у Facebook.

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За останні два тижні в Черкаській області 143 людини померли від коронавірусу. Всього захворіли 6 тисяч людей.

"З такими темпами ми впевнено крокуємо до червоної зони. Скоріше за все, вона може бути вже в цей понеділок", – сказав Скічко.

Важливість вакцинації

Голова ОДА нагадав про те, що невакциновані люди в червоній зоні не зможуть відвідувати заклади харчування та торгові центри.

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"Для того, щоб "сніг взимку не був несподіванкою", прошу вас використати час, поки немає черг у центрах масової вакцинації для того, щоб зробити щеплення", – додав Скічко.

За його словами, в області достатня кількість пунктів щеплень та мобільних бригад.

На території "червоної зони" забороняється:

  • робота громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень навинос;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.

Статистика коронавірусу на сьогодні

В Україні за минулу добу, 20 жовтня, зафіксували 22 415 нових випадків коронавірусної хвороби. Це на три тисячі більше, ніж добу тому.

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Загалом інфекцію підтвердили у 2 701 600 осіб. За минулу добу від COVID-19 померло 546 жителів України (усього – 62 389). Вилікувати вдалося 2 352 835 інфікованих (8036 – за останню добу).

Раніше ми писали:

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